Obilni dež povzročil kratki stik, škode za 25 tisočakov

V petek ob 16.49 je v eni od garaž na Vojkovem nabrežju prišlo do požara, ki so ga pogasili koprski gasilci. Policisti so z ogledom ugotovili, da je zaradi obilnega dežja prišlo do kratkega stika na elektro omarici, kar je povzročilo požar. Požar je poleg garaže v manjšem obsegu zajel še sosednji poslovni objekt. Skupno je nastalo za približno 25.000 evrov škode. Ker je bila tuja krivda za nastanek požara izključena bodo policisti s poročilom obvestili koprsko tožilstvo, sporočajo s PU Koper.

Dogajanje z vikend

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 193 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 477 klicev. Obravnavali so 23 prometnih nesreč z materialno škodo in 5 z lažjimi poškodbami. S področja kriminalitete so obravnavali 6 tatvin,1 vlom v stanovanjsko hišo in 8 vlomov v poslovne prostore, 3 kazniva dejanja nasilništva, 5 kaznivih dejanj poškodovanje tuje stvari ter 1 kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 15 primerih. Na območju PU Koper so policisti v zadnjem vikendu obravnavali 6 nezakonitih prehodov državne meje.