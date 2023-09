Občan se je prevrnil s traktorjem, odpeljal ga je helikopter

Ob 15.42 se je v Robanovem kotu v občini Solčava, občan prevrnil s traktorjem in se pri tem poškodoval. Gasilci PGD Solčava in PGD Nazarje so zavarovali kraj in poškodovancu nudili prvo pomoč. Pomagali so reševalcem NMP Mozirje ter zavarovali kraj pristanka helikopterja HeNMP, ki ga je prepeljal v UKC Ljubljana.