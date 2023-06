Ob 4.27 zagorelo v proizvodnih prostorih podjetja

Ob 4.27 je na Starem trgu v Mokronogu zagorelo v proizvodnih prostorih podjetja. Gasilci PGD Mokronog, Sveti Križ, Štatenberg, Trebelno, Velika Strmica in Trebnje so pogasili požar na stroju za izdelovanje plastičnih izdelkov, prezračili prostore in ohladili stroj, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.