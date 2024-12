Novomeški policisti v manj kot 24 urah zasegli več kot 700 petard (FOTO)

V ponedeljek zvečer so policisti v Novem mestu posredovali zaradi prijav motečih pokov petard. Policisti vodniki službenih psov, ki so izvajali naloge na območju Novega mesta, so kmalu zatem zalotili skupino mladostnikov s pirotehniko. Enemu med njimi, 16-letniku iz Novega mesta, so novomeški policisti zasegli 77 kosov prepovedane pirotehnike – petard (»piratke«). Privedli so ga na policijsko postajo ter poklicali starše, da so ga odpeljali domov. Za 16-letnika bodo uvedli postopek o prekršku in obvestili center za socialno delo.

Zasežene petarde. FOTO: PU Novo mesto

V drugem dogodku, danes zjutraj, so novomeški policisti na podlagi odredbe sodišča opravljali hiši preiskavo pri 51-letniku in 25-letniku v Brezju. Med preiskavo so odkrili in zasegli 646 kosov pirotehnike, ki je ni dovoljeno uporabljati – petarde kategorije F2 in F2.

Za 51-letnika bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Za posameznika je predpisana globa od 400 do 1.200 evrov.