Novogoriški policisti zjutraj v akciji, to so našli pri hišnih preiskavah

Danes zjutraj so policisti izvedli dve hišni preiskavi na območjih občin Nova Gorica in Miren - Kostanjevica, zaradi suma prekrškov s področja prepovedanih drog. Pri 47-letnem moškem so zasegli belo prašnato snov in zdravila, pri 44-letnem moškem pa posušeno zeleno rastlino in 16 sadik zelene rastline, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Na podlagi odredbe okrajnega sodišča so policisti pri 47-letnem moškem z območja Mestne občine Nova Gorica opravili hišno preiskavo in našli dva zavitka bele prašnate snovi in zdravila oziroma tablete s psihoaktivnim učinkom, ki so jih zasegli in zaradi suma na prepovedano drogo poslali v nadaljnjo analizo. Če bo analiza potrdila prisotnost prepovedanih snovi, bodo proti osumljencu sprožili prekrškovni postopek.

Prav tako so hišno preiskavo s področja prepovedanih drog policisti opravili pri 44-letnem moškem iz občine Miren - Kostanjevica. Med hišno preiskavo so našli in zasegli posušeno rastlino in 16 sadik zelene rastline, za katere sumijo, da gre za konopljo. Po opravljeni analizi zaseženih rastlin bodo tudi v tem primeru zoper osumljenca uvedli prekrškovni postopek.