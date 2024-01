Nočna drama v naselju Šalek, ujete štiri osebe in sedem živali

Včeraj ob 21.38 je v naselju Šalek, občina Velenje, gorelo v kletnih prostorih večstanovanjskega objekta, dim pa se je razširil po celotnem stopnišču in v nekaj stanovanj, v njih pa so ostale ujete štiri osebe in sedem domačih živali.

Kot še poroča Uprava RS za zašito in reševanje so gasilci PGD Šalek, PGE Velenje in PGD Velenje so iz objekta rešili ujete osebe in živali, požar pogasili, prezračili ter pregledali objekt. Osebe, ki so se nadihale dima so bile prepeljane v ZD Velenje in SB Celje, pomoč živalim pa je nudil veterinar.