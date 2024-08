Neznanec streljal v avta

»Na območju Policijske postaje Kočevje, kjer v poletnih mesecih obravnavamo povečano število premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, pa tudi povečanje števila kršitev, povezanih s hrupom in predvajanjem glasne glasbe, smo okrepili prisotnost policije. S prilagojeno organizacijo dela in povečano prisotnostjo policistov zagotavljamo javni red in mir, tako da do hujših kršitev v zadnjem obdobju ni prišlo. Prisotnost smo okrepili predvsem na območjih, ki so varnostno bolj obremenjena.« Tako so pred dobrima dvema tednoma domačinom zagotovili policisti, ki se zavedajo varnostne problematike v tem delu Slovenije. A se je včeraj ponoči znova zgodil incident, ob katerem bo občutek varnosti najbrž zbledel.

Na PU Ljubljana zagotavljajo, da bodo nadaljevali okrepljene aktivnosti.

Kot je namreč sporočila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana, so bili ponoči obveščeni, da je trenutno še neznani storilec v Kočevju sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval. Velika sreča je bila, da voznika osebnih vozil v kaznivem dejanju nista bila poškodovana. »Policisti izvajajo intenzivno preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin, opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« smo izvedeli od predstavnice policistov.

Strelca še iščejo. FOTO: getty Images

Zagotovila je tudi, da so tja napotili več policistov in kriminalistov, »ki nadaljujejo okrepljene aktivnosti, katerih namen je čim prej odkriti storilce kaznivega dejanja in odkriti in preprečevati vse oblike protipravnih in motečih ravnanj ter izboljšati občutek varnosti ljudi. Pri tem poleg policistov PP Kočevje sodelujejo in bodo v naslednjih dneh sodelovali tudi policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in policisti prometniki.«

Okrepljene aktivnost

Posebna delovna skupina naj bi sicer na Kočevskem poskušala zagotoviti hitrejšo odzivnost na terenu predvsem zaradi kaznivih dejanj s področja t. i. splošne kriminalitete: nasilna dejanja, ropi, velike tatvine, tatvine ... »Policiste delovne skupine na kriminalna žarišča usmerjamo na podlagi izdelanih analiz in sprotnega spremljanja gibanja kriminalitete,« so pred kratkim pojasnjevali na PU Ljubljana.

Sredi prejšnjega meseca so tako širše območje in območje meje prečesavali s policijskim helikopterjem in dronom, opravljali kontrolo v trgovskih centrih in podobno. V desetih dneh so na območju Kočevja izvedli 54 represivnih ukrepov, obravnavali 17 kaznivih dejanj, predvsem tatvin, ter ugotovili številne kršitve cestnoprometnih predpisov. Bilo je tudi nekaj intervencij s področja javnega reda in miru, tudi v tistem obdobju pa so bili prijavljeni trije primeri streljanja.

Policisti zagotavljajo, da vzdržujejo stike z okoliškimi prebivalci in predstavniki lokalnih skupnosti ter da bodo okrepljene aktivnosti nadaljevali.