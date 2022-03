Neverjetno, kaj je sunek vetra naredil v Sežani

Ob 13.22 se je cesti na Lenivec v Sežani zaradi sunka vetra oseba prevrnila z električnim štirikolesnikom. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, ki so kraj dogodka požarno in prometno zavarovali, vozilo postavili na kolesa, posuli razlite tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo.

Poškodovanca so odpeljali na zdravljenje v SB Izola.