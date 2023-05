»Midva zdaj nisva na tržnici,« je tožilka Maja Ulčar odločno zavrnila prošnje 39-letnega Simona Mekinde o dodatni milosti glede predlagane zaporne kazni. »Glede na to, da so mi bile v prejšnji preklicane pogojne kazni in bile te združene v enotnih tri leta in sedem mesecev zapora, mislim, da je prostor še za kakšno pogojno,« je menil Mekinda in upal, da mu bo sodišče po priznanju krivde vsaj za dva ali tri mesece znižalo s strani tožilke predlagano polletno zaporno kazen zaradi velike tatvine. Ulčarjeva je temu nasprotovala tudi zaradi Mekindove »obsežne predkaznovanosti«. Mislim, da je pros...