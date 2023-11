Ne boste verjeli, kaj je neznanec naredil pri osnovni šoli, lotil se je tudi otroških igral

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah prejeli 203 klice občanov, 67 je bilo interventnih. 25 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, štirje s področja mejnih zadev in tujcev, 38 s področja prometne varnosti in 10 s področja javnega reda in miru.

Kriminaliteta

V Velenju je neznani storilec vlomil v poslovne prostore, nato pa ga je presenetil alarm, zato je pobegnil.

Na Lopati je neznani storilec ukradel okoli 30 avtocestnih jeklenih stebrov.

Na gradbišču blokov v Babnem smo obravnavali vlom v prirejen prostor za shranjevanje orodja. Storilec je ukradel za okoli 30.000 evrov različnega orodja.

V Šerovem, na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, je neznani storilec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel več suhomesnih izdelkov.

Pri osnovni šoli v Hruševcu je neznanec porisal del asfalta, otroških igral in razbil manjše steklo na objektu.