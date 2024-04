Natakarja osemkrat zabodel v hrbet

Medvoška tržnica je bila 19. oktobra lani prizorišče zločina, ki bi se za natakarja tamkajšnjega lokala Tržnica Kafé Stanislava M. lahko končal tragično. Na srečo tam ni bil sam z napadalcem, kar je pomenilo, da mu je bila hitro ponudena pomoč, posledično pa tudi rešeno življenje.

S 23 centimetrov dolgim nožem naj bi se nanj spravil 24-letni Luka Bohnec. Kar osemkrat, tako tožilstvo, ga je zabodel v hrbet in mu pri tem povzročil več ran, med drugim raztrganino vranice. Luka je dejanje, kot je še poudarila tožilka Petra Lavrič, storil v afektu in pod globokim vplivom različnih drog, saj je že več let zasvojen s psihoaktivnimi snovmi. Zato je očitano mu kaznivo dejanje poskusa uboja storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Luka Bohnec, ki se je včeraj tako skrival med fotografskimi objektivi, je krivdo zanikal. FOTO: Dejan Javornik

Obtoženi je krivdo včeraj pred ljubljansko okrožno sodnico Majo Povhe zanikal. Po naših neuradnih podatkih naj bi pred tem celo razmišljal o priznanju krivde, a kaj ko naj bi se dogajanja s tistega dne zelo slabo spominjal. Na sojenju, ki se bo začelo 6. maja, bodo tako s pomočjo prič in drugih dokazov poskušali ugotoviti dejansko stanje.

Matevž Tratar, zagovornik Luke Bohneca FOTO: Dejan Javornik

Seveda se ob vsem tem takoj zastavi vprašanje, zakaj naj bi tistega dne hotel tako škodovati natakarju. Po eni od razlag naj bi imela že od prej neporavnane račune. Po drugi je obtoženi s svojim vedenjem večkrat povzročal nemir v lokalu. Pa ne samo v tem, ampak pred tistim krvavim dogodkom tudi v sosednjem, v Kavarni 4 mačke. Tam naj bi se zapletel v glasen spor z nekim domačinom in ga menda tudi hotel napasti z nožem.

No, Stanislav M. naj bi tistega četrtkovega večera obtoženega prosil le, naj zapusti teraso lokala. S tem pa se Luka, ki je tja prišel z družbo, menda ni strinjal. Nagnil naj bi se čez točilni pult, zagrabil tam ležeči nož in začel zabadati natakarja. Policisti so bili o dogodku, torej, da je bil po sporu in prerivanju z ostrim predmetom huje poškodovan 47-letni moški, obveščeni okoli 20.30.

»Poškodovanemu je bila takoj ponudena pomoč in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju, po prvih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana in dodali, da je storilec peš pobegnil. Naslednjega dne pa da se je sam predal medvoškim policistom in da mu je bila posledično tudi odvzeta prostost. Zdaj je v ljubljanskem priporu.

Da ima doma neurejene razmere, je bilo mogoče sklepati z njegovim pojasnilom sodnici, da se mama zdravi zaradi alkoholizma, oče Martin pa da je še vedno v zaporu na Dobu. Tam namreč zaradi gojenja in prodaje droge prestaja tri leta in sedem mesecev dolgo enotno zaporno kazen. Martin, sicer stari znanec sodišč, se je jeseni 2021 znašel v novem kazenskem postopku, in to zaradi marihuane, ki da jo je z namenom nadaljnje prodaje gojil, ko je bil na pogojni prostosti.

Na izjemno težko dostopnem območju, v gozdu pod vasjo Rjavče, ki spada pod občino Hrpelje - Kozina, so odkrili nasad rastlin prepovedane konoplje. Zasegli so 45 sadik, visokih do 220 centimetrov, v hiši v Obrovu, kjer je živel, so našli 100,26 grama konoplje, v nahrbtniku v njegovem avtu pa še 7,72 grama.

Rastline, ki so jih poželi policisti, so bile visoke do 2,20 metra. FOTO: PU Koper

Junija 2021 je bil sicer prav tako zaradi droge na koprskem okrožnem sodišču že pravnomočno obsojen na leto in tri mesece zapora s preizkusno dobo štirih let. Čez eno leto pa ga je tamkajšnja sodnica Barbara Franca spoznala za krivega še v novem kazenskem postopku. Tudi to, da je brezposeln in da je bil večkrat obsojen za istovrstna kazniva dejanja, več kot očitno kaže, da gre za zaporedno pridelavo ter hrambo konoplje, namenjene nadaljnji prodaji. Dve leti in sedem mesecev zapora so mu prisodili ter preklicali omenjeno pogojno sodbo ter mu na koncu izrekli enotno kazen tri leta in sedem mesecev ječe.