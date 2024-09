Nasilni mladostnici v Novem mestu pretepli uslužbenko službe za varovanje in ukradli več stvari iz prodajalne

Policiste PP Novo mesto so v petek nekaj po 19. uri poklicali na pomoč iz prodajalne na Andrijaničevi cesti, kjer naj bi neznanci ukradli več predmetov, pretepli uslužbenko službe za varovanje in pobegnili.

Na podlagi opisa in sledi bega so v gozdu prijeli nasilne roparje in jim odvzeli prostost. Ugotovili so, da so kaznivega dejanja roparske tatvine osumljeni 22-letnik, 19-letnik, 17-letnica in 18-letnica. 22-letnik in 19-letnik sta vstopila v prodajalno, kjer sta s prodajnih polic v nakupovalni voziček naložila večje število prehrambenih izdelkov in alkoholnih pijač in s pomočjo sostorilk, ki sta jima odprli drsna vrata, z ukradenimi predmeti pobegnili.

Varnostnica lažje poškodovana

Tatvino jim je poskušala preprečiti varnostnica, ki sta jo osumljenki napadli in lažje poškodovali. Ukradene predmete v vrednosti okoli 400 evrov so policisti zasegli in vrnili osebju prodajalne. Zoper četverico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine.