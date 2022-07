Policijska uprava Nova Gorica poroča o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Posredovala je policija, a se vidno alkoholiziran 39-letni kršitelj ni umiril, ob tem pa si je na vratu držal nož z grožnjo, da se bo ubil.

Nož so mu odvzeli in mu odredili pridržanje, kjer pa se prav tako ni umiril, zato ga je pregledal dežurni zdravnik. Ta je ocenil, da ni sposoben za pridržanje, zato so go odpeljali na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico.