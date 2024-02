Kar 12 let in pol je minilo od odmevnih hišnih preiskav na sedežu Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) v Krškem in tudi domu takratne v. d. direktorice Ksenje Žnideršič Planinc. Preiskavo, šlo je za sum oškodovanja sklada, so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada opravili v treh zasebnih in devetih poslovnih prostorih. Žnideršič Planinčevi so očitali zlorabo položaja in pridobitev premoženjske koristi, pomoč pri tem pa je tožilstvo očitalo Matjažu Albrehtu, izvršnemu direktorju in članu upravnega odbora Alte Investa, in njegovemu svaku Klemnu Hosti, dire...