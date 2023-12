Na primorski avtocesti trčilo pet vozil, pot bo trajala krepko dlje

Danes ob 13.18 je na AC Logatec–Vrhnika za Štampetovim mostom, občina Vrhnika, trčilo pet osebnih vozil. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili prvo pomoč poškodovani osebi.

Reševalci NMP Logatec so poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Promet.si poroča, da sta med Logatcem in Vrhniko zaprta vozni in prehitevalni pas, promet pa poteka po odstavnem pasu. Skupna zamuda do Ljubljane znaša do eno uro.