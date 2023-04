Na novi, komaj teden dni stari kolesarski poti so že uničili učne table

V soboto ponoči so neznanci na novi, teden dni stari, kolesarski poti med Kamnikom in Godičem poškodovali in uničili učne table Kolesarčkove poti. Ta je sicer vključevala 12 urejenih točk, od tega 10 počivališč, zaradi vandalizma pa so na šestih lokacijah informativne učne table popolnoma uničene, so sporočili z občine Kamnik.

Neznani so razdejanje povzročili tudi v Keršmančevem parku, so v sporočilu za javnost zapisali na občini. Kot so še navedli, bodo s pomočjo pristojnih služb naredili vse, da bodo našli storilce in da bodo ti ustrezno sankcionirani.

»Namen učne poti je, da se obiskovalci seznanijo z zanimivimi vsebinami o naravni, kulturni in drugi dediščini tega območja. Namen ni uničevanje javne lastnine, ki je namenjena vsem, ki pot uporabljajo, z nespametnim, nesramnim in predrznim dejanjem pa so jih vandali prikrajšali za to, da se kaj novega naučijo,« so zapisali na občini Kamnik in zatrdili, da bodo v najkrajšem možnem času znova uredili učno pot.