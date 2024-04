Na daljavo so jima izpraznili bančni račun

Kljub nenehnim opozorilom policistov ter hranilnic in bank občanom, naj ne nasedajo spletnim goljufom, se tovrstne prevare še vedno dogajajo.

Tako so mariborski policisti v četrtek prejeli prijavo občana, ki je neznancem prek spletne aplikacije omogočil dostop do spletne banke, pri tem pa so mu ti ukradli 45.000 evrov. Policisti sicer nadaljujejo zbiranje obvestil o kaznivem dejanju, a žal redko odkrijejo storilce, še redkeje pa oškodovanci dobijo denar nazaj.

Tudi z novogoriške policijske uprave poročajo o primeru spletne goljufije, ki so jo obravnavali v četrtek, nanaša pa se na trgovanje s kriptovalutami. Po prvih zbranih podatkih je neznani goljuf najprej poklical po telefonu oškodovanca ter se predstavil kot uslužbenec kriptomenjalnice oziroma gospodarske družbe. Nato mu je uspelo prepričati oškodovanca, da mu je za potrebe trgovanja s kriptovalutami omogočil dostop do svojega računalnika.

»V nadaljevanju je goljuf z bančnega računa oškodovanca opravil transakcijo in ga oškodoval za več tisoč evrov,« so sporočili in dodali, da okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.