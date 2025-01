Na Brniku vlomil v hišo, prilastil si je ...

Kranjski policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni o vlomu v hišo na območju Brnika. Storilec je neznano kdaj v daljšem časovnem obdobju nasilno vstopil skozi okno in si iz hiše prilastil nakit. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Vlom v avtomobil

Kranjski policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni o vlomu v parkiran avtomobil na območju Cerkelj na Gorenjskem. Storilec je v soboto zvečer nasilno vstopil v avtomobil in si iz denarnice prilastil denar in bančne kartice. Z bančno kartico je na bankomatu dvignil denar in s tem lastnico dodatno oškodoval. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, še sporočajo s PU Kranj.