Moža napadla, a ga ljubi

Pred dobrim letom se je v Novi Gorici odvila družinska drama, v kateri bi lahko življenje zaradi nasilne žene izgubil Boris M. Žena ga je namreč sprva napadla z nohti, nato še s ponvijo in nožem, pri tem pa tudi grozila z ubojem in odrezanimi modi.

Iryna Krasnyatova se je na Okrožnem sodišču v Novi Gorici od aprila letos zagovarjala zaradi poskusa uboja. Krivdo je priznala že na februarskem naroku, a ker je obenem trdila, da moža ljubi in ga ni hotela ubiti, priznanja sodnica Tamara Birsa ni sprejela. Skladno z zakonom o kazenskem postopku je predlagala svojo izključitev, predsedovanje petčlanskemu senatu pa je prevzel okrožni sodnik Simon Jursinovič. Zagovornici 50-letnice, odvetnici Kati Mininčič, je uspelo prepričati sodišče, da je šlo za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe in ne poskus uboja, konec septembra pa so ji izrekli sodbo.

Ženska je tako kriva, da je 1. oktobra lani okoli 18.20 v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti z nevarnim predmetom napadla svojega moža. Zaradi vedenjske in psihične motnje, ki je posledica odvisnosti od alkohola in alkoholiziranosti (vsaj 2,07 grama alkohola na kilogram krvi), je bila njena zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje bistveno zmanjšana.

Hišni pripor pri prijateljici

Moža je najprej opraskala po obrazu, nakar je z večjo ponvijo zamahnila proti njegovi glavi, a se je pred udarcem ubranil z desno roko, zato ga ni zadela, odnesel jo je z udarnino na desni podlahti. S ponvijo ga je potem tako močno udarila po desni nogi, da se je odlomil ročaj, Novogoričan pa je utrpel udarnino in odrgnino desne goleni.

Sojenje je bilo zaprto za javnost. FOTO: Dejan Javornik

Zagrozila mu je, da mu bo »odrezala jajca«v, in ga s konico noža zadela v levo stran dimelj.

Žena je nato odšla v kuhinjo po 31-centimetrski nož s 17-centimetrskim koničastim in ostrim rezilom ter mu zagrozila, da mu bo »odrezala jajca,« nato pa stopila do njega in z nožem zamahnila v predel njegovega mednožja ter ga s konico noža zadela v levo stran dimelj, še hujše poškodbe je preprečil s svojo roko. Prizadejala mu je vbodno rano vene, veliko nekaj milimetrov, iz katere pa je začel močno krvaveti. Nujno medicinsko pomoč je poklical sam, odpeljali so ga v šempetrsko bolnišnico, ženi pa odredili hišni pripor, tega je prestajala pri prijateljici. Po začetku sojenja so sicer hišni pripor nadomestili z ukrepom prepovedi približevanja možu, avgusta pa so tudi ta ukrep odpravili.

Senat jo je zadnji četrtek v septembru kaznoval z letom dni zapora, kamor pa ji ne bo treba, če v preizkusni dobi treh let ne bo storila novega kaznivega dejanja. Sodišče je Krasnyatovi določilo tudi varstveni nadzor za obdobje dveh let, med katerim mora izpolnjevati navodila, vključno z obveznim zdravljenjem odvisnosti od alkohola. Neizpolnjevanje napotkov ali izogibanje stikom s svetovalcem v času varstvenega nadzorstva bi jo lahko vodilo za rešetke.

Naložili so ji plačilo stroškov kazenskega postopka in izdatkov zagovornice, ki ji je bila postavljena po uradni dolžnosti. Sodba še ni pravnomočna, državno tožilstvo, ki je za poskus uboja zahtevalo dve leti zapora, je po razglasitvi sodbe napovedalo pritožbo.