Moški ponorel in sledil vozilu, razbil je tudi okna

Ilirskobistriški policisti so obravnavali kaznivo dejanje grožnje in poškodovanja tuje stvari.



Neznan moški je v petek popoldne na vozilu 30-letnika z območja Moravč razbil dve stekli na vozilu v času, ko sta bila voznik in sopotnica v vozilu.



Policisti so ugotovili, da se je oškodovanec pred tem nahajal v Ilirski Bistrici. Med vzvratno vožnjo na parkirišču pred lokalom naj bi skoraj trčil v moškega z otrokom, kar ga je tako razburilo, da je začel vpiti na voznika, ki je nato odpeljal s kraja. Osumljenec se je zapeljal za oškodovancem in ga izsledil ob cesti pred Dolenjskim potokom, stopil do njegovega vozila in razbil dve šipi.



Kazensko ga bodo ovadili, poroča PU Koper.

