Za skoraj deset let zapora na 14 let in pol dolgo podlago oziroma zaporno kazen, ki jo že prestaja tudi zaradi uboja 38-letne Petre Kramberger, si je včeraj tožilka Maša Podlipnik prizadevala v primeru 56-letnega Bojana Kajfeža. Prepričana je bila, da je med drugim prav on z naperjeno pištolo oropal trgovino in pekarno. A kaj, ko ji tričlanskega sodnega senata pod vodstvom ljubljanske okrožne sodnice Sinje Božičnik ni uspelo v celoti prepričati. Za prvi rop, ki se je zgodil 6. februarja 2017 v Mercatorjevi trgovini na Litostrojski v Ljubljani, je bil Kajfež zaradi pomanjkanja dokazov oproščen...