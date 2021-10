Sozaporniki so ga hoteli le malo prevzgojiti, ga kaznovati za njegove grehe, ker je pred 18 leti ubil mamo, dobrih deset let pozneje pa še obglavil očeta. Robert Supančič iz Zgornje Kungote je bil za smrtne grehe obsojen na 28 let zapora, a njegovim sotrpinom se je očitno zdelo primerno in pravično, da ga kaznujejo še oni. Milošu Stojanoviču so dosodili 7 mesecev zapora. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Čeprav se je peterica kar grdo izživljala nad njim in ga poniževala, jim je Supančič vse oprostil, rad bi tudi pozabil na to, in sodišču je celo predlagal, da bi umaknil pregon zoper nekdanje cimre iz...