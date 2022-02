Močan veter odkrival strehe, poškodoval tudi priljubljeni planinski dom

Gasilci so imeli včeraj zaradi močnega vetra zlasti veliko dela v občini Laško. Kot poroča portal uprave za zaščito in reševanje, so že dopoldne odstranjevali veje cesti Laško–Rimske Toplice, celjska cestna služba pa je na cesti Šmarjeta–Marno odstranila podrto drevo.

Okoli 14.30 je v Zgornji Rečici močan veter razkril del strehe na stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Rečica in z opeko pokrili streho. A že uro pozneje je veter poškodoval to vetrno obrobo. V Belovem, prav tako v občini Laško, je okoli 16. ure, močan veter odkril streho gospodarskega poslopja. Posredovali so gasilci PGD Sedraž, streho prekrili z novimi strešniki in očistili cestišče.

Težave zaradi vetra so okoli 16. ure imeli tudi v Taboru, kjer je drevo ogrožalo stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Ojstriška vas-Tabor so drevo fiksirali ob drugo drevo. V Tomažu nad Vojnikom se je drevo podrlo čez cesto. Gasilci PGD Vojnik so razžagali in odstranili podrto drevo iz cestišča.

O škodi poročajo tudi iz planinskega doma na Mrzlici v občini Žalec. Močan veter je poškodoval streho. Gasilci PGD Trbovlje so začasno pokrili del poškodovane strehe.

