Mladenič zgrmel z višine štirih metrov, čelade ni imel

Policisti PP Črnomelj so bili 7. 7. ob 10.30. obveščeni o nesreči pri delu na območju Črnomlja. Ugotovili so, da je 29-letni moški opravljal dela na fasadi stanovanjske hiše in padel z gradbenega odra z višine okoli štirih metrov.

Moški, ki pri delu ni uporabljal zaščitne čelade, se je pri padcu hudo poškodoval in je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor. O dogodku sta bila obveščena preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec.

Okoliščine in morebitno odgovornost za nesrečo še preiskujejo.