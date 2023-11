Med borbo za življenje trpel hude bolečine

Kljub pričakovanju, da se bo pred sodnikom okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislavom Jugom z izrekom ukrepa obveznega zdravljenja v trajanju dveh do petih let, kar naj bi predlagal tožilec Dejan Kučan, končal postopek zoper 49-letnega Damirja Softića iz Tuzle v BiH, se to včeraj ni zgodilo. Softiću sodijo zaradi umora 26-letnega domačina Marsela Habjaniča.

Tako obramba in tožilstvo se strinjata, da neposredno zaslišijo izvedenca psihiatrične ter patološke stroke. Nevropsihiatri na Forenzično-psihiatričnem oddelku UKC Maribor so sicer spisali izvedensko mnenje, da Softiću zaradi neprištevnosti ne bo možno soditi, a ker izvedenca nevropsihiatra niso mogli neposredno zaslišati, je sodišče obravnavo preložilo na 11. december, ko naj bi tožilstvo po zaslišanju predlagalo ukrep obveznega zdravljenja.

Po zanesljivih podatkih naj bi Softić moril pod vplivom posttravmatskega sindroma (PTSM), ki naj bi bil posledica vojne v Bosni in Hercegovini, ki jo je doživljal, ko je bil star okoli 20 let.

Če bo sodišče temu sledilo, Softića torej ne čaka zapor, ampak zdravljenje. Vmes pa bo treba rešiti še veliko zadev, tudi odškodnino za svojce pokojnega, kajti pooblaščenka družine, odvetnica Tanja Koračin Bohar, je že pred časom vložila premoženjsko-pravni zahtevek.

Z odločitvijo izvedencev psihiatrične stroke je gotovo zadovoljen zagovornik obtoženega, odvetnik Peter Kobentar iz Ljubljane, ki je svojega varovanca v vsakem primeru načrtoval braniti zaradi preseženega silobrana, kot nam je dejal.

Pojasnila, da je žrtev umrla zaradi izkrvavitve

Ker izvedenca psihiatra včeraj na obravnavo ni bilo, je izvedenka patologije Tina Čakš Golec, potem ko je obtoženi dejal, da ne potrebuje svojcev na izreku ukrepa, in spet ponovil, da se dogodka ne spominja, pojasnila, da je žrtev umrla zaradi izkrvavitve. Poudarila je, »da se je zgodil grozovit napad, in ko žrtev doživi smrtni strah, ko se nekdo bori za življenje, se refleksno sproži adrenalinski odziv.

To pomeni, da ko se telo živega bitja bori za življenje, se vse skupaj skoncentrira na najbolj pomembne organe, torej na možgane, srce in pljuča, in drugi dejavniki v okolju niso tako prvotnega pomena.« Po njenem je imela žrtev več kot 40 vodnih ran in odrgnin z ostrim predmetom, dolžine najmanj 13 cm, usodne pa so bile tri rane.

Spomnimo; umor se je zgodil 5. februarja v Slomškovi ulici v Murski Soboti. Softić je obtožen, da je med prepirom zabodel 26-letnika, nato pa pobegnil. Zabodeni je zaradi poškodb kmalu zatem na kraju dejanja umrl, Softića pa so policisti istega dne izsledili in prijeli.