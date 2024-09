Marjanci iz maščevanja požgali hišo

»Zdaj smo brez strehe nad glavo. Meni je zgorelo vse. Nimam ne oblek ne posode, tudi bergle so ostale v hiši. Prav tako doma nima več moja vnukinja Barbara in njenih sedem otrok. Zdaj smo razseljeni pri drugih ciganih,« je bila včeraj obupana Marjanca Hudorovac iz Kanižarice, romskega naselja v občini Črnomelj. Sosedje so ji v noči na nedeljo zažgali dom, takrat ko je bila z družino na urgenci. V petek zvečer je bila namreč v njenem domu huda ura: pele so pesti, po zraku je letelo vse, kar je bilo pri roki. Seveda so posredovali tudi policisti. Tole je ostalo od hiše. FOTO: Osebni arhiv Marj...