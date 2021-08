Mariborčan (57) razgrajal v UKC, mirila ga je policija

Dobrota je sirota. Da ljudski pregovor drži, se je izkazalo v ponedeljek. Okoli 22.30 je 57-letnik zaradi pijanosti padel pred domačo hišo v Mariboru in se poškodoval po glavi. Našla ga je žena in obvestila reševalce. Ti so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Policisti so opravili ogled kraja padca in tujo krivdo izključili. O dogodku bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.



V UKC Maribor pa je moški, namesto da bi bil hvaležen za zdravniško pomoč in oskrbo, zmerjal medicinske sestre in jim grozil, zato so policisti intervenirali tudi tam, vendar jim ga ni uspelo pomiriti, zato so ga ob 0.40 pridržali do streznitve. Ko se bo streznil, bo prejel plačilni nalog, so sporočili iz mariborske policijske uprave.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: