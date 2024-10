Včeraj popoldne se je končalo prvostopenjsko sojenje za srhljiv napad v mariborskem Mestnem parku ob akvariju terariju septembra 2022. Dvajsetletnico je dve leti starejši Luka Gašparič zvabil v park, nato pa jo sredi noči napadel z mesarsko sekiro in ostrim nožem ter ji odrezal prst in zadal 20 ran na glavi. Dekle je po napadu ostala invalidka, Gašpariča pa so kmalu po zločinu prijeli policisti, ko se je na prizorišče vrnil po nahrbtnik, ki ga je pozabil. Gašparič je tudi včeraj iz pripora na sodišče prikorakal z mirnim obrazom, ki ni izdajal čustev. Dve leti zatem, ko je pristal v priporu, ...