Loška stena, ki se strmo pne nad Logom pod Mangartom, je eno najbolj veličastnih in odročnih ostenij v naših gorah. V več kot sedem kilometrov dolgem grebenu Velikega zida, kot tej mogočni skalni pregradi med dolinama Koritnica in Bavšica pravijo poznavalci, je nanizanih ducat vrhov, višjih od 2000 metrov. Edino na najvišji vrh, 2346 metrov visoki Briceljk, vodi zelo zahtevna planinska pot, na vse preostale se je treba povzpeti po strmih in skritih brezpotjih ali pa splezati po eni od zelo dolgih in težkih alpinističnih smeri. Po višini Loška stena prekaša celo večino smeri v Triglavski severn...