Krvavi davek: slovenske ceste letos vzele 42 odstotkov več življenj

Konec tedna smo poročali o prometni nesreči, v kateri je oseba umrla. Žrtev je bil 66-letnik, ki je z avtomobilom trčil v drevo. Danes je policija sporočila, da gre že za 114. smrtno žrtev na slovenskih cestah letos. V istem obdobju lani jih je umrlo 80, kar pomeni, da se je število mrtvih v prometnih nesrečah zvišalo za kar 42,5 odstotka.

Lansko število umrlih na cestah je bilo 22 odstotkov nižje v primerjavi z letom 2019. To je bila hkrati najmanjša številka, odkar se konkretno vodi statistiko, zgodil pa se je tudi prvi mesec, ko smrtnih žrtev sploh ni bilo. To je bilo decembra 2020. Pri statistiki za leto 2020 je sicer treba upoštevati, da je šlo za koronaleto, ki so ga zaznamovali številni ukrepi – ustavljanje javnega življenja (lockdown), delo od doma in podobno.

