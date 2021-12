Zaznamovalo je leto 2021: Božič nikoli ne bo več pravi božič

Leto 2021 se bo kmalu končalo. Kot pogosto naredimo v življenju, bomo tudi na naši spletni strani in pod drobnogled vzeli odmevnejše dogodke, ki so letos zaznamovali rubriko Črna kronika.

Nasilne smrti

Začetek leta je bil izjemno žalosten. Poročali smo o strašni tragediji, v kateri so za bila za vedno nasilno prekinjena življenja Mojce in njenih staršev Jožice ter Branka. Vsem trem je na božič sodil Mojčin nekdanji partner Silvo Drevenšek. Pogrebci so jih na poslednji poti pospremili kar 19 dni po tragediji, med njimi pa je bila tudi žalujoča ženska, ki je s solzami v očeh dejala: »Božič nikoli ne bo več pravi božič. Na vsak božični dan se bomo vedno spominjali Branka, Jožice in Mojce.« Poročali smo, da je Silvo krvavi pohod z nožem izvedel pred štiriletnim sinom, ki ga je rotil, naj preneha, a se ni ustavil. Zaradi krutosti in naklepnosti krvavega zločina ga je sodišče v začetku decembra letos kot prvega v zgodovini Slovenije obsodilo na dosmrtno ječo.

Umor se je zgodil tudi v Dolu pri Polici, nedaleč od Grosupljega. Žarko Gorenjc je zadušil ženo Jasno (menda s pasom kopalnega plašča), po dejanju pa sam odšel na policijsko postajo. Policija je nemudoma preverila prijavo in žal lahko le potrdila smrt. Brez matere in očeta, ki bo nadaljnja leta življenja moral preživeti za rešetkami, je ostala tudi njuna takrat triletna hčerka.

Nož nad svojo ženo, s katero sta bila v postopku ločevanja, je dvignil Goran Ilkić. Prišel je k Marini Ilkić domov (nista živela skupaj), s tečajev zbil vrata, sosedje pa so slišali razbijanje in krike. Eden od njih je skočil pogledat, kaj se dogaja: »Ko sem vrata odprl, sem videl, kako je (Igor Ilkić, op. p.) preskočil te stopnice.« Nato je videl, da so pri sosedi razbita vrata, hotel ji je pomagati: »Pol sem šel noter pogledat, dosti krvi je bilo okoli glave. Za pulz sem videl, da ga ni, pa taka sivkasta je bila.«

O družinski tragediji smo poročali iz Zaloga pri Šempetru. Sin je med spanjem presenetil mater, ji z nožem prerezal vrat, očeta pa hudo ranil. Ta je na srečo zmogel dovolj moči, da se je priplazil do sosedov, ki so na pomoč poklicali policijo. Storilca so našli v bližini in mu odvzeli prostost.

Javnost je šokiral krvavi dogodek v Bertokih. Nasilne smrti je umrla 85-letnica, storilka pa je bila kmalu ugotovljena. Šlo je za pevko Majo Tripar, pokojna pa je bila njena babica. V enem od intervjujev je povedala, da jo je prav babica navdušila za petje.

Odmevali sta tudi smrti v Deos Centru starejših v Cerknici. Umrla sta 87-letnica in dve leti mlajši moški, ki sta v centru bivala skupaj. Vzrok smrti je bila zadušitev, po prvih podatkih policije je moški najprej umoril žensko, nato pa dvignil roko še nase.

Slovenijo je pretresel zločin v okolici Grosupljega. V hudih mukah je umrl 'gozdni mož' Silvester Knafelj, Slavc, kot so ga klicali tisti, ki so ga poznali. Na sodišču so se zaradi okrutnega dejanja, v katerem naj bi Slavcu izpulili dva tisoč evrov in mobilnika na tipke, nato pa ga še hudo pretepli, zaradi česar je v mukah umrl, znašli štirje moški. Najmlajši med njimi je bil takrat star komaj 19 let. To so Mihael Grm iz Kočevja, njegov brat Marjan Grm ter Marjan Brajdič in Marko Belc.

Novembra je počilo med zakoncema, ki so ju še nedavno videli, kako se držita za roke: Franci Šterban (79) je s sekiro sodil desetletje mlajši ženi Anici, po dejanju pa je dvignil še roko nase, vendar neuspešno. Iz pogovorov smo izvedeli, da bi utegnil tragičnemu dogodku botrovati spor zaradi denarja.

Nesreče, ki so vzele življenja

Januar je zaznamovala strašna tragedija. Policija je razkrila, da sta se mladoletnici fotografirali med tiri, ko je proti njima dirjal hitri vlak ICS. Opozarjal ju je z zvočnimi signali, a je s tirov ena od njiju skočila prepozno ...

Le nekaj mesecev kasneje je v tragediji v Mengšu umrla osemletna deklica. Smrtne rane ji je zadal pes. Zgodba je v javnosti dvignila veliko prahu zaradi okoliščin, v katerih se je zgodila. Nesrečna deklica je namreč odkorakala do hiše, ki je bila sicer ograjena, vendar so bila vrata v tistem trenutku odprta. Tam je bil pes, privezan z verigo, ki jo je ogrizel do smrti. Psa so kasneje usmrtili.

Letos smo žal poročali o kar nekaj smrtnih prometnih nesrečah. Ena med njimi se je zgodila zunaj Socke, v kateri je umrla šestletnica. Iz policijskega poročila je razumeti, da je s stranske ceste stekla na glavno cesto, ko je pripeljal voznik in jo zbil. Po spletnih omrežjih so nekateri udrihali po vozniku, drugi po starših, da je vse skupaj še bolj tragično, pa je poskrbel zapis (nelektorirano) o vozniku: »Gospoda osebno poznam in vem, da je super človek, pa še to da je skoraj na istem kraju izgubil sina v prometni nesreči več kot dvajset let nazaj je čista resnica in ne upam si niti pomislit kaj mora sedaj prestajati, ko se je ta grenki spomin še podvojil.«

V prometni nesreči pri mostu čez reko Savico, tik preden se ta izlije v Bohinjsko jezero, je za vedno ugasnilo življenje Žana Kovačiča (21). Z belim renaultem meganom je prebil leseno ograjo in z mostu odletel v vodo. Žana so sicer izvlekli iz vozila, mu skušali vrniti življenje, a zaman.

Ceste so vzele življenje Igorja Stojkoviča iz Orleka pri Sežani. S prijateljem je na motorju odšel po češnje za rojstni dan. Nekje na poti je prišlo do zastoja. Igor je ustrezno ustavil, nato pa se je iz neznanega razloga prevrnil. Ravno v tistem trenutku je iz nasprotne smeri pripeljalo tovorno vozilo, ki je prevažalo les, in Igorja povozilo. Na motorju je umrl tudi smučarski skakalec Uroš Peterka, brat Primoža Peterke. Zanj je bil usoden tovornjak, ki je polkrožno obračal: »V tovorno vozilo je trčil 39-letni voznik motornega kolesa. Voznik motornega kolesa je zaradi hudih poškodb umrl med prevozom v bolnišnico. Kot sopotnik na motornem kolesu je bil v nesreči udeležen tudi desetletni otrok, ki ni bil huje telesno poškodovan.«​ Poročali smo tudi o smrti motorista Andreja Hrena iz Ribnice, ki je umrl med razgledno vožnjo na ovinkasti cesti pred Gotenico.

V Nedelici v občini Turnišče se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrla 36-letnica, njen 13-mesečni otrok pa je bil hudo poškodovan. Javnost je stiskala pesti, da bo malčica prometno nesrečo preživela, a je policija kasneje žal sporočila vest, da je boj za življenje izgubila.

Nesreča z avtomobilom je bila usodna za Laro Završek (22) iz Spodnjega Jakobskega Dola. V času, ko se je zgodila, je sedela na sovoznikovem sedežu. Policija je v poročilu zapisala, da je voznik izgubil nadzor nad audijem, sledilo je več trčenj, v prometni znak in drevesa, na koncu pa je vozilo na kolesih končalo v gozdu.

Pri Novem mestu sta avgusta v nesreči ugasnili življenji voznika in sopotnice, Borisa Bursaća, rojenega v Zagrebu, in njegove žene Milene Kržišnik z Bleda. Od zadaj se je zaletel v tovorno vozilo.

Žal smo morali poročati tudi o tragediji iz Lancovega, kjer je prišlo do eksplozije v delavnici. Umrle so tri osebe: Enej (20) in Miha Intihar (45) ter lastnik delavnice Jernej Koselj (45). Kot smo izvedeli, je razneslo peč na trdna goriva, v hudi nesreče pa je kar pet otrok ostalo brez očeta.

Med košnjo trave je umrl 27-letni Boštjan Rupnik. Kot smo pisali, je s traktorjem kosil travo, pri vožnji v hrib pa se je delovni stroj prevrnil, on pa je obtičal pod njim.

Slovenijo je pretresla vest, da so gore vzele Nežo Osovnikar. Na turni smuki s Storžiča je zdrsnil v smrt. »Vem, da si nisi niti v sanjah predstavljala takega zaključka izleta, a upam in verjamem, da si bila na svoj zadnji dan tukaj ... srečna ... in da če bi lahko izbirala, bi si za zadnji dih verjetno izbrala gore, prav tako, kot bi si sama izbrala morje ... Počivaj v miru, Neža Osovnikar.« Gore so vzele tudi Urško Saletinger: »Urška ostaja v naših srcih kot oseba, ki ni le veliko prispevala za stroko, temveč nesebično delila znanje in izkušnje s slehernikom, ki jo je pocukal za rokav.« Oktobra je v gorah, na poti proti planini Jezerca v Stari Fužini, planinec omahnil v smrt. Gore so vzele duhovnika Matjaža Zupana iz župnije Srednja vas pri Bohinju.

Pogrešani, a nikoli najdeni

V kroniki medijev je duhove burila zgodba o Simoni Meglič. V prvi polovici decembra 2020 je ta edinka staršem sporočila, da gre na sprehod, od takrat pa so se za njo izgubile vse sledi. Telefon je prve dni še zvonil, potem pa se je signal izgubil. Steklo je več iskalnih akcij, ki pa žal niso bile uspešne. Na spletni strani policije je še danes, leto od izginotja, objavljena njena fotografija. Mama in oče s solznimi očmi razlagata, da ne razumeta, zakaj bi ju hčerka zapustila. Na najhujše, samomor ali celo umor, nočeta niti pomisliti, saj da je Simona zelo družabna, prava veseljakinja.

Po zanikanju priznanje

Že kar nekaj časa se je vlekla afera 'odrezana roka', v kateri sta glavna akterja Sebastjan Abramov in Julija Adlešič, stranski vlogi imata pa še Abramova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič. Sprva so vsi trdili, da je šlo za nesrečo (na Julijo naj bi skočil pes) in želeli priti do zavarovalnine za odrezano roko. Novembra pa je zgodba doživela preobrat. Vsi štirje so namreč krivdo priznali.

Zlorabe, napadi in grožnje

Leto, ki se izteka, je zaznamovala tudi izpoved igralke Mie Skrbinac, da jo je med študijem spolno nadlegoval profesor in igralec. V svoji izpovedi njegovega imena ni razkrila, se je pa hitro razvedelo, da naj bi šlo za igralca in Borštnikovega nagrajenca Matjaža Tribušona.

Zlorabljena naj bi bila tudi šestletnica. Deklica se ponoči zbuja v joku in kliče na pomoč. Medtem ko starši govorijo, da bi lahko šlo celo za spolno zlorabo, nekateri menijo, da je bila vse le otroška igra. Mama deklice pa pravi: »Najbrž si nobena mama in oče ne bi želela, da bi fantje 'raziskovali' telo njihove šestletne hčerke.« Dečki so dejanje zanikali.

Že v začetku leta smo poročali o surovem napadu, ki se je zgodil v Novi Gorici. Zadnji dan 2020 se je neka ženska z mamo odpravila do bankomata, kjer pa je moški, star kakšnih 30 let, uriniral po bankomatu. Že ko se mu je približevala, naj bi ji govoril, kaj bi ji delal, ko ga je vprašala, ali se mu zdi njegovo uriniranje po bankomatu primerno, pa se je s prijateljem spravil na njiju. Udarci so bili tako siloviti, da se je nesrečnemu dekletu zlomil nos.

Oktobra smo poročali o šokantnem posnetku. Voznik je ponoči z avtomobilom namenoma trčil v medveda, vse skupaj posnel in se s tem še hvalil po spletu. Posnetek je ustvarjalec kaj kmalu umaknil, bilo je prepozno. Javnost ga je videla in poobjavila. Mi smo ga poklicali, povedal pa je, da ga ni zbil namerno: »Jaz imam avto za 20.000 evrov. Zakaj bi ga želel namenoma razbiti? Ne z avtom ne z medvedom ni nič narobe. Ljudje so zadevo napihnili in govorijo vse živo.«

Pisali smo, da naj bi 21-letnik iz Krope načrtoval strelski pohod. Čez lužo naj bi naročil orožje, ki je v mikrovalovki potovalo v Slovenijo. Ameriški varnostni organi so obvestili naše, 21-letnika, šlo je za Domna Gašperina, pa so nato prijeli. Sodišče je svoje v tem primeru že opravilo in ga obsodilo. Kazen? Osemmesečna pogojna kazen in obiskovanje psihiatrične pomoči enkrat na teden.

Precej se je letos govorilo tudi o grožnjah, predvsem v politiki. Ogroženi so se počutili nekateri poslanci, ki so jih ljudje pričakali pred državni zborom, nekaterim pa so grozili tudi bolj odkrito. Na sodišču se je tako znašel Luka, ki je na facebooku zapisal (nelektorirano): »...naj se Janezu noge začnejo tresti ko bomo pred njegovo hišo stali in mu metali molotovke v okno.. zelo hitro bo poštudiral na varnost svoje žene in otroka..takrat bo pa poslušal ampak bo že prepozno.« Zaradi tega je bil obsojen na dva meseca pogojnega zapora, s preizkusno dobo enega leta.

Grozili so tudi ženi premierja Urški Bačovnik Janša. V srhljivem pismu, ki je priromalo v celjsko bolnišnico, kjer je Urška zaposlena, je med drugim pisalo, da jo bodo zaklali. Policija je bila o tem obveščena.