Sredi novembra letos bodo minila že štiri leta od trenutka, ko je neznano kam izginil 35-letni Ljubljančan Danijel Božić. Čez petnajst dni, 1. decembra 2019, so ga odkrili v gozdu pri Okroglem na Gorenjskem, a ne živega, temveč zakopanega pod zemljo. Pripadnikom posebnih policijskih enot, ki so ga našli, je bilo takoj jasno, da je bil žrtev grozljivega mučenja oziroma umora. Policisti so naleteli na roko s pokrčenimi prsti, ki je molela iz zemlje, pod zapestjem je bilo videti rob bunde. Grob, ki so ga Božiću skopali krvniki, je bil dolg 130 in širok 90 centimetrov, globok pa od 25 do 50 centi...