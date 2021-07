Kriminalka v Ljubljani: v prodajalko zabrisal pločevinko

V torek okoli 18. ure je v trgovino na območju Bežigrada vstopil neznanec in v vrečko naložil nekaj artiklov. Nato je želel iz trgovine oditi brez plačila. Opazila ga je prodajalka in mu odhod želela preprečiti, on pa je v njo vrgel pločevinko (jo lažje poškodoval) in zbežal. Ljubljanski policisti zadevo preiskujejo.



Opis storilca: star 35 do 40 let, visok 175 do 180 cm, nosil je kapo s ščitnikom in sončna očala, oblečen je bil v modro srajco in črne kratke hlače, obut pa v sandale. Če imate o storilcu informacije, pokličite policijo.

