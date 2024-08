Kriminalka ob dolenjski avtocesti: oropali prodajalno, najmlajši ima komaj 13 let

V torek okoli 21. ure so bili novomeški policisti obveščeni o ropu v prodajalni na enem izmed avtocestnih postajališč, kjer naj bi neznanec večkrat udaril prodajalca, ukradel več pločevink piva in zavoj z živili in pobegnil z osebnim avtomobilom, poroča PU Novo mesto.

O dogodku je operativno-komunikacijski center takoj seznanil vse patrulje na terenu, ki so izvajale številne aktivnosti za prijetje storilcev. Policisti PP Novo mesto so nekaj po 22. uri na območju Novega mesta izsledili osebni avtomobil, ki ga je vozila 26-letnica. V bližini so izsledili in prijeli 17-letnega roparja iz Ponikev in 13-letnika, prav tako iz Ponikev.

Možje v modrem odvzeli prostost, jih odpeljali v prostore za pridržanje in jim zasegli ukradene predmete. Okoliščine še preiskujejo in bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.