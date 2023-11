Kradel v znani drogeriji: s kraja pobegnil, a so ga policisti prijeli

Policisti PP Maribor I so v soboto okoli 12.30 ure prijeli storilca tatvine artiklov v prodajalni DM na Šentiljski cesti v Mariboru. Storilec je s kraja pobegnil s skuterjem, a so ga policisti kmalu zatem ustavili in prijeli.

Policisti so ob pregledu ugotovili, da voznik pri sebi nima veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo skuterja, ki ga je vozil, zato so mu vozilo zasegli. Prav tako so mu zasegli manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Zoper tatu bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine in obdolžilni predlog zaradi vožnje kolesa z motorjem brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V primeru potrditve suma, da je imel pri sebi prepovedano drogo, pa bo zoper storilca izdana še odločba o prekršku.