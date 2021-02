Kot v nočni mori: dojenček je nehal dihati

Ob 12.03 je v Javorjah v občini Gorenja vas - Poljane dojenček prenehal dihati, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so prvi posredovalci PGD Javorje in ekipa NMP iz Škofje Loke ter dojenčku nudili prvo pomoč. Posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo helikopterske nujne pomoči na krovu ga je prepeljala UKC Ljubljana. Gasilci iz PGD Javorje so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: