Klic na pomoč iz prodajalne v Krškem, tam po naključju policist, ki je takoj posredoval

Iz PU Novo mesto so sporočili, da so v soboto nekaj pred 17. uro prejeli klic na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi prišlo do tatvine večjega števila artiklov. Na kraj so bili takoj napoteni policisti.

Policist iz PP Sevnica takoj posredoval

V času kaznivega dejanja se je v prostem času v prodajalni nahajal policist PP Sevnica, ki je opazil storilce, ki so bežali iz prodajalne. Dva sta pobegnila z osebnim avtomobilom, tretjega pa je policist uspel prijeti in ga zadržal do prihoda kolegov. Na podlagi opisa drugih dveh storilcev in vozila, s katerim so se odpeljali, so policisti PP Novo mesto na avtocesti pri izvozu za Mirno Peč izsledili in ustavil voznika Mercedesa. Parfume, ročne ure in električne zobne ščetke, ki so jih poskušali ukrasti, so zasegli in vrnili osebju prodajalne. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo zoper osumljence, stare 48 let, 39 let in 48 let na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.