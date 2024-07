Če bo obtožba, ki jo je specializirana tožilka Mateja Gončin po naših informacijah vložila na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča, postala pravnomočna, se bo razprava o eni od treh slovenskih žrtev kavaškega klana preselila v sodne sobane. Zgodba govori o grozoviti likvidaciji 35-letnega Ljubljančana Danijela Božića; njegovim domnevnim krvnikom in njihovim pajdašem preti do 30 let zapora. Obtoženih naj bi jih bilo šest, še dva pa sta na begu, zato je postopek proti njima izločen. Iz gomile molela roka Na ljubljanski sodniji so zaradi suma ugrabitve in umora Božića ter poskusa u...