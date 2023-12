Izsilil prednost in hudo poškodoval motorista

V petek okoli 22. ure je v križišču Masarykove in Metelkove ulice v Ljubljani prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist.

Nesrečo je povzročil voznik, ki je v križišču zavijal levo in izsilil prednost motoristu, ki je peljal naravnost.

V nesreči se je motorist huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.