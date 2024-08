Izkoristili odsotnost stanovalcev in vlomili v hišo

Policisti PU Novo mesto so v ponedeljek, 5. avgusta, posredovali v 104 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 254 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Posredovali so zaradi 15-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitev signalno-varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

Vlomili v več hiš

V Podzemlju je med 4. in 5. avgustom neznanec iz počitniške hiše odtujil denar. Policisti PP Metlika so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Na Knezovi ulici v Novem mestu je v ponedeljek, 5. avgusta, okoli 22. ure nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ob vstopu se je sprožila alarmna naprava, storilec pa je pobegnil. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih ni ničesar odtujil, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

V noči na 6. avgust so na Seidlovi cesti v Novem mestu neznanci vlomili v poslovne prostore prodajalne in v gostinski lokal. Iz prodajalne so odtujili denar, iz gostinskega lokala pa po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujenega. Okoliščine policisti še preiskujejo.