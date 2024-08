Pod spodnjim Martuljškim slapom se je poškodoval otrok, odnesli so ga na nosilih

Pod spodnjim Martuljškim slapom je včeraj okrog 10. ure otrok, tuj državljan, padel in si poškodoval roko.

»Roko smo mu imobilizirali in ga z nosili prepeljali do reševalnega vozila, to ga je odpeljalo v nadaljnjo oskrbo,« sporočajo z GRSZ.

Pri reševanju je sodelovalo 13 gorskih reševalcev GRS Kranjska Gora.

To je že druga nesreča letos na območju Martuljških slapov, zato vsem obiskovalcem svetujejo uporabo primerne obutve in previdno hojo na poti, še posebno ob gneči.