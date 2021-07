Italijan poškodoval slovenskega policista

Policisti so izsledili 36-letnega državljana Italije, osumljenega goljufije, da je z lažnim prikazovanjem prometne nesreče ostale voznike poskušal prepričati, da so odgovorni za nesreče, in od njih zahteval denar. Policist PP Nova Gorica, ki je osumljenca izsledil, je bil pri tem lažje poškodovan.



V ponedeljek ob 9.42 so policiste PU Nova Gorica obvestili o ponovnem poskusu goljufije oziroma lažnem prikazovanju prometne nesreče v Šempetru pri Gorici, kjer je voznik (s sopotnico) belega osebnega avtomobila fiat bravo, italijanskih registrskih oznak, simuliral prometno nesrečo in voznike oziroma oškodovance poskušal prepričati, da so odgovorni zanjo.



Voznika tujega osebnega vozila je na parkirnem prostoru večje trgovine izsledil policist postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica. Voznik je s kraja poskušal pobegniti in z manevriranjem vozila preprečiti uradno dejanje policista, vendar mu je ta pobeg onemogočil, pri tem pa utrpel predvidoma lažje telesne poškodbe.



Poškodovanemu policistu so nudili prvo pomoč v bolnišnici v Šempetru pri Gorici.

Italijana sumijo storitve več kaznivih dejanj

V nadaljevanju postopka na kraju so ugotovili, da gre za 36-letnega državljana Italije, ki ga sumijo storitve več kaznivih dejanj. Podobna kazniva dejanja so pri njem zabeležili tudi na območju sosednje Italije.



Kot smo v preteklih dneh poročali, sta storilca v preteklih dneh na Severnem Primorskem voznike osebnih vozil poskušala na goljufiv način prepričati, da so odgovorni za prometno nesrečo. Pri tem sta neznanca od drugih voznikov izsiljevala denar oziroma celo ukradla vredne predmete iz notranjosti oškodovančevega vozila. Prav tako neznana storilca nista želela obveščanja policije in sta vztrajala, naj oškodovanec oziroma žrtev domnevno materialno škodo poravna s plačilom gotovine takoj na kraju.



Ker obstaja velika verjetnost, da sta nepridiprava na Severnem Primorskem dejansko oškodovala še več ljudi, vsem, ki so bili žrtev podobne goljufije, policisti svetujejo, da se zglasijo na postaji Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, telefon (05) 303 44 00, e-naslov: pp_nova_gorica@policija.si) ali na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

