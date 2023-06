Hujša nesreča med Bovcem in vasjo Kal-Koritnica

V četrtek ob 18. uri je bila policija obveščena o hujši prometni nesreči na regionalni cesti med Bovcem in vasjo Kal-Koritnica. V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da je padel in se poškodoval tuji kolesar.

»Ugotovljeno je bilo, da se je 75-letni kolesar, državljan Češke, peljal iz Kal-Koritnice proti Bovcu in med vožnjo iz neznanega razloga v ostrem levem ovinku izgubil nadzor nad kolesom ter padel po vozišču. V nesreči je bil češki državljan predvidoma huje telesno poškodovan,« dogajanje opišejo v policijskem poročilu.

Na kraj so bili poleg tolminskih policistov tudi reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanca oskrbeli, kasneje pa so ga reševalci s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti bodo o prometni nezgodi s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še dodali.