Huda poškodba 56-letnika na smučišču

V nedeljo okoli 15.30 se je 56-letni tuji smučar med smučanjem po smučarski progi padel in se hudo telesno poškodoval. Na kraju sta mu pomoč nudila reševalec na smučišču in nadzornik, so sporočili blejski policisti.

Policisti bodo o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.