Huda nesreča pri Postojni: vlak zbil več ljudi, dve osebi umrli

Danes zjutraj se je pri Postojni zgodila huda nesreča. Iz Slovenskih železnic so pojasnili, da je skupina devetih zaposlenih družbe SŽ-Infrastruktura na železniški progi izvajala nujna vzdrževalna dela, ki se lahko opravljajo v presledkih med železniškim prometom.

»Ob 9.20 je v skupino zaposlenih trčil potniški vlak, ki je vozil v smeri Sežane. Dve osebi sta na kraju dogodka umrli, dve pa sta huje poškodovani,« so potrdili črno vest.

Povožena skupina delavcev

Uprava za zaščito in reševanje je poročala o eni nesreči pri Postojni takole: »Ob 9.17 je med železniškima postajama Postojna–Prestranek, občina Postojna, vlak povozil skupino delavcev na progi. Po prvih informacijah sta dve osebi preminuli, dve pa sta poškodovani.«

Zamude in obvestilo potnikom

Slovenske železnice so prek spletne strani potnike obvestile o zamudah: »Zaradi izrednega dogodka bo na relaciji Postojna–Prestranek namesto vlaka IC 503, ki iz Postojne odpelje ob 10.14, vozil nadomestni avtobus. Nastajale bodo zamude. Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih. Prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Pri izvajanju nadomestnih prevozov lahko prihaja do zamud, kar, prosimo, upoštevajte pri načrtovanju svojega potovanja. Potnikom se zahvaljujemo za razumevanje.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.