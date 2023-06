Huda nesreča na avtocesti, šest oseb odpeljali

Ob 14.19 so na avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico, občina Slovenska Bistrica, trčila štiri osebna vozila.

Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogoka, odklopili akumulatorje, posuli po izteklih tekočinah, s tehničnim posegom iz dveh vozil rešili štiri osebe in nudili pomoč pri oskrbi šest poškodovanih oseb reševalcem NMP Maribor, Slovenska Bistrica in NMP Slovenske Konjice.

Poškodovane osebe so reševalci NMP v nadaljnjo oskrbo prepreljali v UKC Maribor, zapiše Uprava RS za zaščito in reševanje.