Hišna preiskava na Ptuju: posredovali celo bombni tehniki (FOTO)

Policisti PP Ptuj so v četrtek na Ptuju na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju opravili hišno preiskavo pri 62-letnem slovenskem državljanu zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali (po čl. 341/3 KZ-1).

»Najdeno je bilo različno orožje, in sicer dve ročni bombi (M52 in M75), 5 kosov zračnega orožja (pri enem policisti sumijo, da je bilo predelano), samostrel in dve puščici (ena je prepovedana, ker je namenjena lovu), 969 diabol in 562 nabojev različnih kalibrov. Na kraj so prišli bombni tehniki specialne enote, da so prevzeli eksplozivna sredstva,« pišejo v poročilu PU Maribor.

Moškega bodo kazensko ovadili po 307. in 341. čl. KZ-1, sledijo tudi ukrepi po zakonu o orožju in zakonu o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih.