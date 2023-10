Voznik trčil v pešca, ki je umrl

Okrog 18.40 so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči IV. kategorije. Na območju Spodnje Polskave je prišlo do trčenja med voznikom osebnega avtomobila in 57-letnim pešcem, ki je na kraju umrl.

Trenutno še poteka ogled kraja nesreče in ugotavljanje vzroka za nastanek prometne nesreče.