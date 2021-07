Grozljivka v Portorožu: iz vode potegnili truplo moškega

Žal moramo poročati še o eni tragediji ki se je zgodila na slovenski obali. Okoli poldneva so na ulici Oblala v Portorožu na bernardinski plaži iz morja rešili občana, ki ni kazal znakov življenja, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Kljub pomoči prisotnih in hitrega prihoda reševalcev NMP ga niso uspeli rešiti.

