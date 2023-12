Grozljivka na primorki: kamere so vse posnele (VIDEO)

»Saj ni res, pa vendar je,« so zapisali na facebook profilu Ustvarimo reševalni pas in objavili posnetek sobotne nesreče, ki se je zgodila med Brezovico in Vrhniko.

Po pričevanju avtorja posnetka je šlo za splet nesrečnih okoliščin in nikakor ne za namerne poteze katerega koli od udeležencev, so zapisali.

Na Policijski upravi Ljubljana so za 24ur pojasnili, da so bili o prometni nesreči, ki se je zgodila pri izvozu Brezovica v smeri proti Kopru, obveščeni v soboto okoli 19.30. Udeležena sta bila voznika tovornega in osebnega vozila.

Policisti so ugotovili, da je voznik tovornega vozila peljal po levem smernem vozišču, nato pa zavil na desni pas ter s sprednjim delom tovornjaka trčil v zadnji del osebnega vozila. Osebno vozilo je nato obrnilo za 90 stopinj, tovorno vozilo pa ga je še nekaj metrov potiskalo naprej.

Na srečo ni bil poškodovan nihče, policija pa je vozniku tovornega vozila izdala plačilni nalog.

Več v posnetku spodaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):